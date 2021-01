Sharni Pinfold stopt met racen wegens overvloed aan seksisme

Onlangs vertelde autocoureur Emma Kimilainen al een bizar verhaal. De Finse onderhandelde jaren geleden met een team uit de Indy Lights-klasse (het opstapje naar de IndyCar) en kreeg toen te horen dat het qua sponsorgeld kwam. Er was echter - zonder dat zij dat wist - een regeling getroffen waarbij de de sponsor naaktfoto’s zou krijgen van de toen 20-jarige Kimilainen.

De 25-jarige Australische motorcoureur Sharni Pinfold kondigde recent aan te stoppen met racen, omdat ze naar eigen zeggen de seksistische opmerkingen kotsbeu is. Haar contract met RT Motorsports by SKM-Kawasaki, dat actief is in de Supersport 300, heeft ze verbroken.

Groot verdriet

Pinfold schreef de frustraties van zich af in een lang Instagram-bericht. „Deze beslissing heb ik niet lichtvaardig genomen. Vanaf het begin van mijn carrière heb ik mij voor de volle 100 procent ingezet. Mijn vader overleed vlak voordat ik begon met racen. Dat betekende dat ik alles alleen moest doen, zonder begeleiding of steun. Omdat ik geen financiële of persoonlijke hulp had, heb ik mijn carrière moeten opbouwen met pure vastberadenheid en opofferingen, waardoor ik afhankelijk werd van andere mensen. Deze aanpak betekende vallen en opstaan.”

„Mijn carrière als professionele racepilote begon in 2017”, klinkt het. „Ik verhuisde, ver weg van familie. Elke actie en elke beslissing werd genomen ten gunste van het racen. Ik verkocht alles wat ik bezat, boekte een enkele reis naar de andere kant van de wereld en werkte fulltime waarbij elke verdiende cent werd gebruikt voor het racen. Ik offerde veel op, mijn geluk, mijn levensstijl, mijn familie, mijn geestelijke gezondheid en mijn lichamelijke gezondheid. Ik had het gevoel dat racen de enige zin in mijn leven was, dus het voelde toen als een kleine prijs om te betalen.”

Gebrek aan respect voor vrouwen

Maar Pinfold kreeg niet terug wat ze had gehoopt in de motorsportwereld. „Tijdens mijn reis ben ik blootgesteld aan veel uitdagingen, waar ik met moeite over kan praten. De meeste kwamen voort uit het gebrek aan respect voor vrouwen en vernederende behandelingen. Dingen waarvan ik weet dat ik ze nooit had meegemaakt als ik een man was geweest. Er komt een punt waarop genoeg, genoeg is en ik heb het gevoel dat ik dat punt nu heb bereikt. Ik voel dat ik niet langer wil worden blootgesteld aan dit gedrag of op deze manier wil worden behandeld. Dit maakt me diep verdrietig. Het stemt me droevig om naar de uitdagingen van mijn eigen reis te kijken en te erkennen dat vrouwen die hun leven wijden aan het najagen van hun dromen, op deze manier kunnen worden behandeld. Dit is de belangrijkste factor geweest in mijn besluit om afstand te nemen.”

Trots

Pinfold zegt zichzelf uiteindelijk ook mentaal verloren te hebben in haar frustraties, maar dat ze uiteindelijk toch de kracht vond om een vuist te maken. Ook vond ze de moed om te beslissen om te stoppen met racen.

„Mijn liefde voor de sport blijft en ik weet niet zeker wat de toekomst voor mij in petto heeft. Ik ben erg trots op wat ik in deze sport heb bereikt en ik vind het jammer dat ik mijn volledige potentieel niet heb kunnen waarmaken. Ik wil iedereen bedanken die me heeft gesteund, me kansen heeft gegeven en de vrienden die ik onderweg heb ontmoet. Mijn wens voor anderen is te weten dat niemand het recht heeft om je onwaardig of ongemakkelijk te laten voelen. Je bent sterker dan je denkt, en je bent tot meer in staat dan je beseft.”

