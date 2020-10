Desiree van Lunteren: terug naar de top na zwangerschap

Van Lunteren showt babykleding.

AMSTERDAM - Ze won goud op het EK 2017 en zilver op het WK 2019, maar haar mooiste ’trofee’ komt binnenkort, wanneer haar zoontje ter wereld komt. Desiree van Lunteren (27) verkiest haar kinderwens boven een nieuw seizoen met de Ajax Vrouwen. De verdediger is echter vastberaden om na de bevalling, ze is nu ongeveer dertig weken onderweg, terug te keren op het veld. Van alle kanten ontvangt ze hulp en lof. Nog niet zo lang geleden zaten voetbalsters in eenzelfde situatie in een heel ander schuitje.