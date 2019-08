Serena Williams overklaste Maria Sharapova in twee sets. Ⓒ EPA

NEW YORK - Ze droeg een strak zwart pakje dat haar vrouwelijke vormen bijzonder accentueert. Daarbij keek ze als een grimmige panter die op het punt staat een prooi te bespringen. Serena Williams is onmiskenbaar op oorlogspad in New York en haar eerste slachtoffer heet Maria Sharapova.