President Kameroen zit achter ontslag Seedorf

In zijn kielzog werd ook assistent Patrick Kluivert de deur gewezen. Trouwens, beide trainers die tot medio 2022 onder contract stonden, waren tot gisteravond laat nog niet op de hoogte gebracht van hun gedwongen vertrek uit Kameroen.

Een dag voor het finale-oordeel over de Nederlanders liet minister Narcisse Kombi van Sport al weten dat het trainersduo onmogelijk gehandhaafd kon worden na de uitschakeling in de achtste finale van de Afrika Cup door Nigeria (3-2). De president eist rigoureuze veranderingen na het echec in Egypte. Seedorf is niet de juiste man voor de baan.

„Een vernieuwing van het contract van meneer Seedorf als coach van de Ontembare Leeuwen is daarom onmogelijk. De bond is geïnformeerd. De veranderingen worden doorgevoerd na instructies van president Paul Biya”, aldus de minister.

Een bijzondere gang van zaken, die bij sommige bonden wellicht gebruikelijk is, maar door de FIFA normaliter niet geaccepteerd wordt. In de statuten van de wereldvoetbalbond staat dat politieke inmenging niet is toegestaan. Op deze grond kan Seedorf zijn door de president geïnitieerde ontslag aanvechten.

Bekijk ook: Seedorf en Kluivert ontslagen bij Kameroen

Overigens typeert de trainerscarrière van Neerlands meest gelauwerde speler (23 hoofdprijzen, waaronder Champions League-winnaar met Ajax, Real Madrid en AC Milan) zich door een aaneenrijging van mislukkingen. Zijn vorige avonturen als hoofdcoach bij AC Milan, op het tweede niveau in China bij Shenzhen Xiangxue en Deportivo La Coruña duurden niet langer dan vijf maanden en waren allerminst succesvol.