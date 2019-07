Sagan past voor criterium in Aalst na ’incident met warmbloedige vrouwen’

„Onmiddellijk na de podiumceremonie hebben we Sagan vorig jaar met veel moeite kunnen overtuigen om zich te laten bewonderen in de VIP-ruimte. Op een zeker ogenblik zijn daar een reeks warmbloedige vrouwen dat podium opgesprongen. We hebben hem moeten afvoeren via een achterpoortje”, lichtte organisator Renno Roelandt toen in de Belgische media.

„Uitermate gelukkig was die jongen niet. Ik vermoed dat hij niet meer wil komen. Hij was zo aangeslagen. Nu, Sagan is al enkele keren naar Aalst gekomen. Dus het is geen werelddrama,” relativeert Roelandt het ontbreken van Sagan.

Het criterium wordt maandag 29 juli, een dag na de slotetappe van de Tour de France, gereden.