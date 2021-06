Rechtbank: Turnbond moet coach Wevers neenemen naar Olympische Spelen

Volgens de kantonrechter heeft de KNGU onvoldoende aangetoond dat zij een redelijke grond heeft die voldoende zwaarwegend is om de turncoach niet voor te dragen.

Wevers behoort tot de coaches naar wie een onderzoek loopt bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Begin april maakte de KNGU bekend dat de turnsters tijdens de Spelen van Tokio niet door hun persoonlijke coaches begeleid mogen worden. De bond bepaalde dat bondscoach Bram van Bokhoven en de coaches Aimee Boorman en José van der Veen de Nederlandse turnploeg begeleiden in Japan.

Het kort geding diende bijna twee weken geleden bij de rechtbank van Zutphen. Die deed vrijdag uitspraak, in het bijzijn van Wevers. De rechter vordert de KNGU om Wevers bij sportkoepel NOC*NSF voor te dragen voor de Spelen.

Recht

„In de arbeidsovereenkomst met de KNGU staat dat Wevers als coach lid is van het begeleidingsteam op grote evenementen”, staat te lezen in het vonnis. „Dat betekent volgens de kantonrechter dat zijn deelname aan het begeleidingsteam op de Olympische Spelen tot de overeengekomen werkzaamheden behoort. Wevers heeft er daarom recht op om door de KNGU voorgedragen te worden om mee te gaan naar de Olympische Spelen. Alleen als de KNGU aantoont dat zij een zwaarwegende redelijke grond heeft om Wevers niet toe te laten tot deze overeengekomen werkzaamheden, hoeft de KNGU Wevers daartoe niet voor te dragen aan NOC*NSF.”

„De KNGU maakt verder niet duidelijk waarom Wevers zijn werk tijdens de Europese kampioenschappen in april 2021 wél kon verrichten en waarom dat op de Olympische Spelen een paar maanden later niet zou kunnen”, staat in het vonnis. „De kantonrechter oordeelt dat de KNGU onvoldoende heeft aangetoond dat zij een redelijke grond heeft die voldoende zwaarwegend is om Wevers niet voor te dragen als lid van het begeleidingsteam op de Olympische Spelen.”

Teleurstellend

Marieke van der Plas, algemeen directeur van de turnbond, staat nog steeds achter het eerder genomen besluit. „In onze keuze om dit zo te doen hebben we moeten kijken naar méér dan de individuele arbeidsrelatie met één trainer. De rechter oordeelt nu dat we Vincent Wevers toch moeten voordragen bij NOC*NSF voor de Olympische Spelen in Tokio. Deze uitspraak is teleurstellend. Voor nu gaan we het vonnis goed bestuderen. We kunnen niet anders zeggen dan dat het heel vervelend is dat dit zo heeft moeten lopen.”

Wevers zelf verklaart nog maar eens waarom hij met de beste turnsters van Nederland mee wil naar Tokio. ,,Met alle respect voor de andere begeleiders uit de staf, maar wanneer je al vijf jaar lang een sporter intensief begeleidt, is dat heel erg moeilijk door een andere coach over te nemen. Door welke coach dan ook. Dit is gewoon heel moeilijk overdraagbaar.’’