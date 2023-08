Vitesse grijpt naast Million Manhoef-miljoenen

AZ was deze zomer zeer concreet in de markt voor Million Manhoef en zag in de Purmerender de gewenste aanvallende versterking. De Alkmaarders wilden zo’n 4 miljoen euro neertellen voor de 21-jarige aanvaller, maar Vitesse hield halsstarrig vast aan een hogere vraagprijs, waardoor AZ nu definitief heeft doorgeschakeld naar een alternatief: BK Häcken-aanvaller Ibrahim Sadiq. Bronnen in Zweden bevestigen dat AZ en de club uit Göteborg een principe-akkoord hebben bereikt over een transfersom van rond de 4 miljoen euro.

BK Häcken wil de snelle buitenspeler, die in de stadsderby tegen IFK Göteborg zondag een strafschop miste, wel nog inzetten in de return van de play-off voor de Europa League tegen Aberdeen. AZ zit in eenzelfde situatie met betrekking tot de transfer van Pantelis Hatzidiakos, zodat dat geen struikelblok lijkt te gaan worden voor een transfer van de Ghanees, die in dat geval vrijdag naar Alkmaar kan komen voor de medische keuring en afronding van zijn transfer.