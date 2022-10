Eerste competitienederlaag Van Bommel met Royal Antwerp FC

Van Bommel had ten opzichte van de laatste moeizame zege op Seraing, net voor de interlandperiode, één wijziging doorgevoerd. De Nederlander Jurgen Ekkelenkamp zat op de bank ten faveure van voormalig Belgisch international Radja Nainggolan. Voor Calvin Stengs en Janssen was er opnieuw een basisplaats.

Hoewel de beste kansen in de beginfase voor Antwerp waren, kwam de thuisploeg in de 21e minuut op voorsprong. De Uruguayaan Felipe Avenatti was de maker van het doelpunt. Kort voor rust vergrootte de van de Comoren afkomstige Faïz Selemani de voorsprong voor de thuisploeg, die sinds 3 september niet meer had gewonnen.

Genk nadert Antwerp

Oud-Ajacied Ekkelenkamp verscheen na rust alsnog in het veld voor Nainggolan. Na hands van Aleksandar Radovanovic benutte Janssen in de extra tijd de toegekende strafschop. Het was zijn zevende doelpunt van het seizoen.

Door de nederlaag nadert Racing Genk, dat zaterdag met 2-1 won bij KV Oostende, de koploper uit Antwerpen tot op 2 punten.