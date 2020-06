Heerlijke solo ’normaal’ voor Lionel Messi

Unai Bustinza probeert Lionel Messi af te stoppen. Ⓒ AFP

De loftrompet wordt niet voor het eerst gestoken over Lionel Messi in de Spaanse media na zijn optreden in de tweede competitiewedstrijd na de coronapauze. De Argentijn scoorde dinsdagavond na een benutte strafschop tegen hekkensluiter CD Leganés zijn 699e treffer. Ook de actie die leidde tot de strafschop wekte bewondering, een solo ( door sommigen omschreven als waanzinnig) ging eraan vooraf.