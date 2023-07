Gefrustreerde Sergio Pérez baalt van ’vreselijke kwalificatie’

De Mexicaan start op Silverstone zondag derhalve vanaf de zestiende plek en moet de schade wederom zien te beperken. „Het was een vreselijke sessie”, aldus Pérez, die tijdens een rode vlag-situatie in Q1 helemaal vooraan stond in de pitstraat, om zo als eerste weer de baan op te rijden toen het circuit weer werd vrijgegeven.

„Maar die rode vlag duurde langer dan we hadden verwacht. Daardoor koelden mijn banden enorm af en lukte het me niet om er genoeg temperatuur in te krijgen. Heel frustrerend, want we hadden een goede vrijdag en de snelheid van de auto was goed. Vandaag betaalden we de prijs. In deze tricky omstandigheden worstel ik het meest met de auto, dus dat is iets voor ons om te begrijpen waar dat aan ligt.”

Dat Pérez in die omstandigheden worstelt is wel duidelijk, aangezien Alex Albon (Williams) direct achter hem stond te wachten in de pitstraat tijdens het bewuste moment en de Britse Thai wel gewoon doorstootte naar Q3 in de kwalificatie.