VIDEO Virgil van Dijk met rode kaart van het veld bij Liverpool

Van Dijk was het niet eens met die beslissing. De nieuwe aanvoerder van Liverpool benadrukte dat hij ook de bal speelde. Maar ook de videoscheidsrechter oordeelde dat Van Dijk eerst Isak vloerde en vervolgens pas de bal raakte.

Liverpool stond met 1-0 achter toen Van Dijk uit het veld werd gestuurd. Anthony Gordon opende in de 25e minuut de score voor Newcastle.

City kruipt na penaltymisser Haaland door oog van de naald tegen Sheffield United

Manchester City staat alleen aan kop van de Premier League. De landskampioen won ook de uitwedstrijd tegen Sheffield United (1-2) en heeft als enige club nog geen punten verloren na drie speelronden. West Ham United, Tottenham Hotspur en Arsenal zijn op dit moment de voornaamste concurrenten van City. Zij volgen de lijstaanvoerder op 2 punten.

Erling Haaland opende in de 63e minuut de score voor City (0-1). Hij miste in de 37e minuut al een uitgelezen kans op de openingstreffer. De Noor mocht een strafschop nemen na een handsbal van John Egan. Haaland stuurde doelman Wes Foderingham de verkeerde kant op, maar zijn inzet belandde op de paal.

Sheffield United was dicht bij een stunt toen Jayden Bogle in de 85e minuut gelijkmaakte. Maar Rodri tekende in de 89e minuut alsnog voor 1-2. Nathan Aké had een basisplaats bij City. De verdediger scoorde ook, maar die treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Gustavo Hamer speelde de hele wedstrijd voor Sheffield United.

Matthew Cash had met twee doelpunten een groot aandeel in een uitzege van Aston Villa op Burnley (1-3).