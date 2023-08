VIDEO Virgil van Dijk ziet rood, maar Liverpool wint alsnog van Newcastle

Anthony Gordon zette Newcastle in de 25e minuut op voorsprong. Hij profiteerde van een fout van Trent Alexander-Arnold, die de bal zo onder zijn voet door liet gaan. Daardoor mocht Gordon alleen op keeper Alisson af.

Niet veel later moest Van Dijk naar de kant omdat hij de Zweedse aanvaller Alexander Isak naar de grond werkte. Voor Van Dijk (32) was het zijn eerste rode kaart van de afgelopen 177 competitiewedstrijden. Hij was bovendien de eerste captain van Liverpool die een rode kaart ontving sinds 2018. Vijf jaar geleden werd Jordan Henderson weggestuurd.

Botman en Nunez

Met tien man hield Liverpool stand en trainer Jürgen Klopp voerde een aantal offensieve wissels door. Hij werd daarvoor beloond en zag invaller Núñez tien minuten voor tijd gelijk maken. Aan de gelijkmaker ging een ongelukkige actie van Newcastle-verdediger Sven Botman vooraf. Hij kreeg de bal onfortuinlijk op zijn hak, waarna Núñez alleen op keeper Nick Pope af mocht.

Niet veel later moest Botman het veld geblesseerd verlaten. Terwijl hij werd behandeld zag hij Núñez, die dit seizoen nog niet had gescoord, wederom toeslaan. Dat deed de Uruguayaan in de 93e minuut, na een fraaie steekpass van Mo Salah. Laatstgenoemde speler was bij de laatste negen doelpunten van Liverpool betrokken.

Cody Gakpo werd bij Liverpool na een klein uur vervangen door Diogo Jota.

Middenmoter Newcastle heeft na drie duels 3 punten, Liverpool heeft er 7 en staat vierde.

City kruipt na penaltymisser Haaland door oog van de naald tegen Sheffield United

Manchester City staat alleen aan kop van de Premier League. De landskampioen won ook de uitwedstrijd tegen Sheffield United (1-2) en heeft als enige club nog geen punten verloren na drie speelronden. West Ham United, Tottenham Hotspur en Arsenal zijn op dit moment de voornaamste concurrenten van City. Zij volgen de lijstaanvoerder op 2 punten.

Erling Haaland opende in de 63e minuut de score voor City (0-1). Hij miste in de 37e minuut al een uitgelezen kans op de openingstreffer. De Noor mocht een strafschop nemen na een handsbal van John Egan. Haaland stuurde doelman Wes Foderingham de verkeerde kant op, maar zijn inzet belandde op de paal.

Sheffield United was dicht bij een stunt toen Jayden Bogle in de 85e minuut gelijkmaakte. Maar Rodri tekende in de 89e minuut alsnog voor 1-2. Nathan Aké had een basisplaats bij City. De verdediger scoorde ook, maar die treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel. Gustavo Hamer speelde de hele wedstrijd voor Sheffield United.

Matthew Cash had met twee doelpunten een groot aandeel in een uitzege van Aston Villa op Burnley (1-3).