’ArenA heeft wel wat vlees op botten’

„We hebben een berekening, een liquiditeitsanalyse, gemaakt. Hoeveel geld komt er momenteel binnen, wat gaat eruit en hoelang kunnen we dit volhouden?”, aldus Markerink, die op die laatste vraag geen precies antwoord wil geven.

„Maar de conclusie is dat de Johan Cruijff ArenA gezond is en wel wat vlees op de botten heeft. Bovendien zijn de overheid en de banken bereid te helpen. Veel van onze kosten zijn evenement-gerelateerd, maar een aantal vaste kosten loopt door. De investeringen in het stadion zijn voor even stopgezet. Al werden de ’wangen’, de hoeken van de tribunes, gewoon dichtgemaakt, omdat dit al was begroot. Verder is de ArenA gesloten.”

Lees in De Telegraaf van maandag een interview met ArenA-directeur Henk Markerink.