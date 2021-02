Ook Romain Grosjean zoekt heil in Amerika

De Fransman (34) gaat namens Dale Coyne Racing uitkomen in de IndyCar Series en zal daar onder anderen Rinus van Kalmthout tegenkomen. Grosjean komt niet het hele seizoen uit voor het team in de Amerikaanse raceklasse. De zogeheten wedstrijden op ovals slaat hij over.

Horrorcrash

Grosjean en Magnussen moesten na vorig seizoen vertrekken bij Haas, waar Mick Schumacher en Nikita Mazepin hun opvolgers zijn. Grosjean overleefde in Bahrein een horrorcrash en kwam daardoor de laatste twee races van het seizoen niet meer in actie in de Formule 1.

Magnussen rijdt dit jaar op zijn beurt in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap voor Chip Ganassi Racing, waar Renger van der Zande zijn teamgenoot is. Afgelopen weekeinde debuteerde Magnussen in dat kampioenschap in de 24 Uur van Daytona.