ADO Den Haag en Jong PSV delen punten na vermakelijk restant

Vlak voor aanvang van de aftrap leek het er even dat de wedstrijd wederom niet door kon gaan. Een van de vier grote masten met lampen deed het immers niet. „Als die lamp niet aangaat, gaan we niet kunnen spelen”, zo klonk het uit de mond van interim-trainer Giovanni Franken bij ESPN. „Dit is wel een beetje het seizoen tot nu toe.”

Kort voor de aftrap floepten de lichten toch weer aan, waardoor de wedstrijd met enkele minuten vertraging kon worden hervat bij een voorsprong van 0-1 voor Jong PSV. ADO kwam fel uit de startblokken, maar miste veel kansen op de snelle gelijkmaker.

Verheydt schoot kort na rust wel de 1-1 binnen, maar Nigel Thomas zette Jong PSV na een individuele actie opnieuw op voorsprong. Dankzij de 29e competitietreffer van wederom Verheydt hield ADO Den Haag toch een punt over aan de wedstrijd. In de blessuretijd was Ricardo Kishna nog dicht bij de 3-2 voor de thuisclub.

ADO heeft een periodetitel op zak en doet daarom na de reguliere competitie mee aan de play-offs om promotie/degradatie. De ploeg van Franken staat met 63 punten op de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Koploper FC Emmen, al zeker van promotie, heeft 14 punten meer. Door het puntenverlies van ADO kan FC Volendam (71 punten) vrijdag tegen FC Den Bosch ook promotie naar de Eredivisie veiligstellen.