Lichtmast valt uit vlak voor aanvang restant van door lichtuitval afgelaste wedstrijd

Vlak voor aanvang van de aftrap leek het er even dat de wedstrijd wederom niet door kon gaan. Een van de vier grote masten met lampen deed het immers niet. „Als die lamp niet aangaat, gaan we niet kunnen spelen”, zo klonk het uit de mond van interim-trainer Giovanni Franken bij ESPN. „Dit is wel een beetje het seizoen tot nu toe.”

Inmiddels zijn er in de mast toch weer verschillende lampen aangegaan en is de wedstrijd in gang gezet. Jong PSV verdedigt in Den Haag een voorsprong van 0-1.