UEFA houdt Champions League-finale als goedmakertje spoedig in Istanbul

In het seizoen 2022/23 zal de finale beslist worden op Turks grondgebied. Dat is opmerkelijk te noemen omdat die finale eigenlijk al aan München was beloofd. De Zuid-Duitse stad zal nu moeten wachten tot 2025. In 2024 wordt de CL-finale gespeeld in het Londense Wembleystadion. Komend seizoen vindt de eindstrijd in Sint-Petersburg plaats.

Met het Baskische Bilbao en de Ierse hoofdstad Dublin, die in de laatste fase van de voorbereiding wegvielen als gaststeden van het recente EK, heeft de UEFA een regeling getroffen om de financiële gevolgen op te vangen. Dublin mag in 2024 de finale van de Europa League organiseren, Bilbao ontvangt in dat jaar de finale van de Champions League bij de vrouwen en in 2025 de finale van de Europa League.