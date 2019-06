Feyenoord geeft alles om Berghuis te behouden

Het past helemaal in het beleid van de nieuwe technisch directeur Sjaak Troost, die actief bezig is om de belangrijkste spelers aan Feyenoord proberen binnenboord te houden. Zo verlengde hij als eerste het contract van spits Nicolai Jørgensen en afgelopen week volgde Jens Toornstra. Beiden tekenden tot medio 2022.

Voor de fans is het een belangrijk signaal dat Feyenoord zich sterk maakt voor een langer verblijf van Berghuis. Hij is één van de populairste spelers bij het Rotterdamse Legioen, overlegt al jaren prima statistieken (12 goals en evenveel assists vorig seizoen, het jaar ervoor 18 om 5) en is een potentiële international. Niet voor niets ziet PSV in hem een serieuze optie bij een vertrek van Steven Bergwijn, maar de leiding van Feyenoord wil hem absoluut behouden.

Niemand in Rotterdam wil hem op termijn zien schitteren bij de ploeg die in mei met achttien punten meer dan Feyenoord het seizoen afsloot. Met de gestopte Robin van Persie (16 goals en 4 assists vorig seizoen) raakte de ploeg al een deel van zijn doelpuntenproductie kwijt en met het vertrek van Tonny Vilhena naar FK Krasnodar tevens een international.

Van de negen miljoen euro die de club van de Russen toucheert, vloeit een deel af naar derden. Het nettobedrag valt lager uit, waardoor men zich in Rotterdam-Zuid niet met een zak geld kan melden op de transfermarkt. De club ziet het daarom als noodzaak om de kern zoveel mogelijk bij elkaar te houden. De verlenging van Berghuis geniet daarbij topprioriteit.