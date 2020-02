Dost heeft bij rentree geen schijn van kans tegen Borussia Dortmund

Het elftal van de Zwitserse coach Lucien Favre won op eigen veld met duidelijk verschil van Eintracht Frankfurt: 4-0. Bayern heeft nog wel een wedstrijd tegoed, zondag bij 1. FC Köln.

Na ruim een half uur kwam Dortmund op 1-0 door een doelpunt van de Pool Lukasz Piszczek. De Engelsman Jadon Sancho zorgde voor nummer 2. Daarna was het weer eens raak voor de Noorse topschutter Erling Braut Haaland. Raphaël Guerreiro maakte er 4-0 van.

Bas Dost maakte na enige tijd ziek te zijn geweest halverwege het duel zijn rentree in de spits bij Eintracht Frankfurt.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Bundesliga

SPANJE: Geen winnaar bij Valencia - Atletico Madrid

De topper tussen Valencia en Atletico Madrid in La Liga heeft geen winnaar opgeleverd. Het duel in Mestalla eindigde in 2-2 en daar schieten beide ploegen in de achtervolging op koploper Real Madrid en FC Barcelona niet zo veel mee op. Atletico staat vierde met 40 punten, Valencia zesde met twee punten minder. Koploper Real heeft 52 punten.

Atletico kwam tot twee keer toe op voorsprong in Valencia. Marcos Llorente schoot de ploeg van coach Diego Simeone na een kwartier op 1-0. Gabriel Paulista maakte in de 40e minuut gelijk voor Valencia, waar doelman Jasper Cillessen nog altijd ontbreekt. Drie minuten later zorgde Thomas Partey opnieuw voor de voorsprong voor de Madrilenen. Na bijna een uur bracht Geoffrey Kondogbia Valencia nog eens op gelijke hoogte. Zijn 2-2 bleek ook de eindstand.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in La Liga

ENGELAND: Leicester komt niet voorbij Wolves

Leicester City is bij Wolverhampton Wanderers blijven steken op een gelijkspel, en beide ploegen kwamen ook niet tot scoren. Leicester blijft door het gelijkspel derde. Met 50 punten heeft de ploeg van coach Brendan Rogers 23 punten minder dan koploper Liverpool en één punt minder dan Manchester City. Die ploegen hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

Leicester kwam in de slotfase met tien man te staan. Hamza Choudhury kreeg na een tackle zijn tweede gele kaart en moest van het veld. Ook tegen tien man kwamen de Wolves niet meer tot scoren. Raúl Jimenez miste voor de thuisploeg nog een grote kopkans in blessuretijd.

Bekijk hier de uitslag, stand en het programma in de Premier League