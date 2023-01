Ajax enorm gehavend naar Den Bosch

Afgelopen zondag miste hij al Steven Bergwijn, Steven Berghuis en Mohammed Kudus en de verwachting is dat dit drietal ook tegen FC Den Bosch niet inzetbaar zal zijn en dat bovendien Jurriën Timber door ziekte zal ontbreken. Hoewel zijn schouderblessure niet ernstig lijkt te zijn, wordt ook Brian Brobbey, die in Nijmegen uitviel met een kwetsuur aan het gewricht, niet verwacht in Den Bosch, zodat het totaal aantal afwezigen flink is opgelopen.

Florian Grillitsch, Youri Baas en Youri Regeer ontbraken al eerder door blessures, terwijl Lucas Ocampos niet meer voorkomt in de plannen van Schreuder en druk doende is om terug te keren bij zijn eigenlijke werkgever Sevilla. Dat schiet niet erg op, tot frustratie van Ocampas, die op Instagram een plaatje met een zandloper postte, als teken van zijn ongeduld.

Positief voor Schreuder is wel, dat hij de beschikking heeft over Geronimo Rulli, de nieuwe doelman, die is overgenomen van het Spaanse Villarreal. De verwachting is dat Rulli direct onder de lat zal staan. Schreuder gaf afgelopen vrijdag aan, dat het vanzelf sprak dat hij gehaald was om als eerste keeper te fungeren. Naar verwachting grijpt Schreuder de bekerwedstrijd ook aan om wat jonge spelers speelminuten te geven. Afgelopen zondag tegen NEC maakten middenvelder Kian Fitz-Jim en aanvaller Christian Rasmussen al hun debuut in Ajax 1.

Talenten

Mogelijk zitten er tegen FC Den Bosch speelminuten in voor een of meerdere van de overige talenten, die tegen NEC al op de bank zaten: Silvano Vos (17), Jaydon Banel (18), Olivier Aertssen (18) en de pas 16-jarige verdediger Jorrel Hato voor het eerst een plekje in de wedstrijdselectie van het eerste gekregen. Hato, die als jeugdspeler is overgenomen van Sparta, wordt beschouwd als het grootste talent van de Ajax-opleiding.