Deontay Wilder geeft trainer en pak de schuld na nederlaag

„We hebben hier de afgelopen jaren zo vaak over gediscussieerd. Zelfs mijn hoofdtrainer Jay Deas zei nog dat hij het niet moest doen. Het doet me allemaal veel pijn”, aldus Wilder in een telefonisch interview met persbureau Associated Press.

„Later hoorde ik nog dat hij beïnvloed was door een vechter in het publiek. Dan ga je ook denken aan complottheorieën. Dit sloeg helemaal nergens op.”

Terwijl Tyson Fury rake klappen uitdeelt, gooit de trainer van Deontay Wilder de (witte) handdoek in de ring. Ⓒ EPA

In het harnas sterven

Wilder was tot afgelopen weekeinde de ongeslagen WBC-kampioen en had ondanks het feit dat hij op een gegeven moment werd overklast door Fury te allen tijde willen doorvechten.

„Ik ben een strijder. Ik stap in de ring om iemand af te maken, dan vind ik ook dat ik zelf in het harnas moet sterven als het zover komt. En daar komt bij: hoe slecht ik er ook aan toe ben, ik ben een speciale vechter en kan uit het niets toeslaan.”

Rematch

De 34-jarige Wilder heeft nu 30 dagen de tijd om een rematch aan te vragen, zo is vastgelegd. Fury is contractueel gezien verplicht om dat verzoek te accepteren. De Brit stelde eerder al dat hij openstaat voor een derde partij. De eerste clash eindigde in een gelijkspel.

Tyson Fury heeft Deontay Wilder naar de grond gewerkt. Ⓒ AFP

Het gevecht moet aankomende zomer al plaatsvinden, stelt Wilder. „Zonder dat we tussendoor nog iemand anders treffen. Ik ga mijn aanpak in ieder geval grotendeels wijzigen.”

Krijgsheer

Wilder schuift niet alleen Breland aan de kant, ook het pak waarmee hij de MGM Grand Garden Arena betrad, gaat de deur uit. Verkleed als een krijgsheer uit de Middeleeuwen kwam hij de zaal binnenwandelen. Het pakte woog maar liefst 40 kilo.

The Bronze Bomber was tegen Fury geen schim van de onoverwinnelijke vechter die hij eerdere partijen was en wijt dat nu aan zijn ’zware benen’.

„Toen ik via het trapje de ring betrad, voelde ik onmiddellijk een gek gevoel in mijn lichaam. Na de tweede ronde waren mijn benen totaal vermoeid. Mijn uniform was gewoon te zwaar.”

Bekijk ook: Het ongelooflijke verhaal van Tyson Fury