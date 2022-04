PSV kansrijk voor halve finales na gelijkspel bij Leicester City

Ondersteund door 1600 duidelijk hoorbaar aanwezige PSV-supporters in het King Power Stadium van Leicester kwam PSV geweldig uit de startblokken. Al in de tweede minuut werd Mario Götze knap vrijgespeeld door Joey Veerman, maar de Duitser kreeg de bal niet voorbij doelman Kasper Schmeichel.

Het zag er goed uit wat PSV in de beginfase liet zien, maar al spoedig zou Leicester City het heft in handen nemen. De Engelse landskampioen van 2016 kent een moeizaam seizoen in de Premier League en staat momenteel slechts tiende, maar heeft natuurlijk wel een topselectie met een geschatte marktwaarde van meer dan 500 miljoen euro.

Vooraf hadden Leicester City-manager Brendan Rodgers en speler Timothy Castagne al aangegeven, dat ze verwachtten dat PSV moeite zou hebben met het tempo en de intensiteit waarmee de thuisploeg zou spelen. Die voorspelling kwam helemaal uit.

Voor veel PSV’ers ging het na de sterke openingsfase allemaal net even te snel en door veelvuldig slordig balverlies maakte de ploeg van trainer Roger Schmidt het zichzelf lastig. PSV kwam erg onder druk te staan en toonde voor rust in sommige situaties ook te weinig durf om naar voren te spelen. Het overwicht van Leicester leverde twee goede kansen op voor de Engelsen, maar na kostbaar balverlies van Veerman plaatste Kelechi Iheanacho de bal naast, terwijl Harvey Barnes de bal vlak voor rust op de lat boven PSV-doelman Yvon Mvogo knalde.

De Zwitser had de voorkeur gekregen boven Joël Drommel na diens slechte beurt tegen FC Twente, wat betekende dat de afgelopen zomer voor 3,5 miljoen euro aangetrokken doelman voor de tweede keer dit seizoen zijn plek kwijt was. De vorige keer gebeurde dat begin februari tegen AZ, maar omdat Mvogo toen verantwoordelijk was voor de nederlaag door een beslissende keepersfout, besloot Schmidt – mede met het oog op de toekomst – toch weer de voorkeur te geven aan Drommel. Die was echter zo aangeslagen na zijn slechte optreden tegen FC Twente, dat Schmidt in het belang van het team weer terugviel op Mvogo.

Yvon Mvogo grijpt in.

De Zwitser maakte in Leicester een rustige en degelijke indruk en kon zonder heel spectaculaire reddingen te hoeven verrichten terugkijken op een goede wedstrijd. Mvogo kan zich nu gaan opmaken voor een reeks wedstrijden in de beslissende fase van het seizoen, waarin de prijzen worden verdeeld, met komend weekend RKC-thuis voor de competitie, volgende week de return tegen Leicester en het weekend daarna de KNVB-bekerfinale tegen Ajax.

In vergelijking met de uitwedstrijd tegen FC Twente waren er behalve Mvogo nog drie nieuwe gezichten in de basis van PSV. Cody Gakpo, André Ramalho en Noni Madueke, die in Enschede alle drie pas in de rust in de ploeg kwamen om de opgelopen schade te herstellen, stonden ditmaal wel aan de aftrap.

Arsenal kijkt mee

Voor Gakpo, die serieuze belangstelling geniet van Arsenal, en de Engelsman Madueke, die ook door veel Engelse clubs, onder andere Leicester City, intensief gevolgd wordt, was de wedstrijd in het King Power Stadium een mooie gelegenheid om een visitekaartje af te geven. Dat lukte de eerste helft niet echt, maar na rust wist PSV beter onder de druk van Leicester City uit te voetballen en lieten de Eindhovenaren weer zien hoeveel voetballend vermogen er in de ploeg zit.

PSV had een strafschop verdiend toen Gakpo onderuit werd gegleden in het zestienmetergebied, maar de Slowaak Ivan Kruzliak verzuimde die te geven en omdat er in de kwartfinale van de Conference League nog geen VAR is (die doet pas vanaf de halve finale zijn intrede) kon het ook niet meer worden rechtgezet. Met Ritsu Doan als vervanger van de tegenvallende Eran Zahavi ging PSV op jacht naar de zege, maar beide ploegen werden niet meer gevaarlijk en zetten hun strijd om een plek in de halve finale tegen de winnaar van de tweestrijd tussen FK Bodø/Glimt-AS Roma (eerste duel 2-1) volgende week voort in het Philips Stadion.

Reactie Cody Gakpo

Gakpo keek met een redelijk goed gevoel terug. „We spelen gelijk in een uitwedstrijd tegen toch geen slechte ploeg. We kunnen tevreden zijn”, zei de aanvoerder. „Ze speelden goed voetbal en dwongen ons terug. We kregen er niet echt grip op”, blikt Gakpo terug op de eerste helft. Over het tweede bedrijf was hij meer tevreden. „Toen deden we het beter.”

Gakpo vond dat hij een strafschop had verdiend toen hij werd onderuitgegleden in de zestien van Leicester. „Hij raakte de bal niet en mij wel. Ik denk dus dat het een penalty was. Het is jammer dat we in de Conference League geen videoscheidsrechter hebben, maar het is wat het is”, aldus de Oranje-international, die hoopvol is over de return van volgende week in Eindhoven. „We weten wat ons te wachten staat. We kunnen ’m dan binnenhalen.”