Premium Het beste van De Telegraaf

’Of ik het toernooi kan winnen? Waarom niet?’, aldus Haarlemmer Griekspoor gelooft in eindwinst in Ahoy en kan sowieso rekenen op ’leuk extraatje’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Tallon Griekspoor haalt uit. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - ,,Dit is iets geweldigs”, straalde Tallon Griekspoor vrijdagavond enkele seconden nadat hij zich had geplaatst voor de halve finale van het ABN AMRO Open. De 26-jarige tennisser blijft maar indruk maken dit jaar. Vrijdagavond moest in Ahoy Gijs Brouwer eraan geloven. ,,Of ik het toernooi kan winnen? Waarom niet?”