Koeman zet Barça tot na EK in de wachtkamer

„Het lijkt me logisch dat ik mijn hoofd en aandacht vol richt op het Nederlands elftal tijdens EURO 2020”, zei de keuzeheer, die in het verleden actief was als speler bij Barcelona.

„Dan lijkt het me dus niet raadzaam om met andere zaken dan het toernooi bezig zijn. Wat de toekomst precies brengt, weet ik niet, maar als ik vertrek zal ik daarover pas na het Europees kampioenschap een beslissing nemen.”

