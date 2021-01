Bas Dost en Noa Lang helpen Club Brugge langs Standard Luik

Dost maakte de 2-1 kort voor rust, Lang was opnieuw goed voor een assist en een doelpunt. Club heeft inmiddels 14 punten voorsprong op de naaste belagers Antwerp en Genk.

Standard was nog wel vroeg aan de leiding gekomen in Brugge door een doelpunt van Merveille Bokadi in de 3e minuut. Het duurde ruim een kwartier voordat Hans Vanaken gelijkmaakte. De voorzet kwam vanaf de rechterflank van Lang. In de 41e minuut bracht Dost de thuisploeg op voorsprong met zijn vijfde treffer in zes wedstrijden. Hij schoot van dichtbij raak, nadat doelman Arnaud Bodart een schot van Mats Rits niet onder controle had gekregen: 2-1.

Kort na rust scoorde Lang op aangeven van Clinton Mata. Het was al de negende treffer dit seizoen van de oud-Ajacied.