Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Dylan van Baarle fit voor E3 Saxo Bank Classic

20.12 uur: Dylan van Baarle staat in de E3 Saxo Bank Classic vrijdag voor het eerst weer aan de start sinds zijn opgave in de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico. De winnaar van Omloop Het Nieuwsblad in februari rijdt de Belgische wielerkoers bij Jumbo-Visma met onder anderen Wout van Aert en Tiesj Benoot.

„Ik ben fysiek weer in orde nadat ik wat last had van het scheenbeen”, keek de winnaar van Parijs-Roubaix 2022 vooruit. „Alles is 100 procent geheeld en in orde. Het was niet de eerste keer dat ik hiermee sukkelde. Ik heb dat al eens eerder gehad, zeker na kasseikoersen. Nu bleef de blessure iets langer doorzeuren dan normaal, maar dat heeft geen gevolgen voor wat nu komt.”

Van Baarle was niet geselecteerd voor Milaan-Sanremo, maar volgde de koers wel op het scherm. „Ik lag toen languit voor mijn televisietoestel. Wat Mathieu van der Poel deed, was redelijk indrukwekkend. De finale was schitterend. Hoe Wout van Aert, Tadej Pogacar, Filippo Ganna en Mathieu van der Poel reden, was waanzinnig.”

Van Baarle verwacht in de E3 Saxo Classic een zware wedstrijd. „We zijn er klaar voor. De inspanningen zijn heel kort, maar er volgen er veel achter elkaar” zei hij. „Dat maakt die koersen net zo interessant. We verkenden het parcours van de E3 vandaag. Het lag er heel vettig en glibberig bij.”

De Nederlander werd vorig jaar in de door Jumbo-Visma gedomineerde editie van de E3 die Van Aert won achtste. Hij eindigde toen nog in het shirt van Ineos Grenadiers ruim een week later als tweede achter Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen en won twee weken later Parijs-Roubaix.

Atletiekfederatie heft na 8 jaar dopingschorsing Rusland op

18.41 uur: De mondiale atletiekbond World Athletics heeft na bijna acht jaar een einde gemaakt aan de dopingschorsing van de Russische atletiekbond. De federatie is eindelijk tevreden met de maatregelen die in Rusland zijn genomen om het systematische gebruik van doping uit te bannen.

Het betekent echter niet dat Russische atleten weer welkom zijn bij internationale wedstrijden en toernooien, want World Athletics houdt wel vast aan de uitsluiting van Russische en ook Belarussische atleten vanwege de oorlog met Oekraïne.

De Russische atletiekbond RusAF werd in 2015 geschorst nadat in een vernietigend rapport van het mondiale antidopingbureau WADA een „diepgewortelde dopingcultuur” was vastgesteld. De Russische federatie werd gemaand schoon schip te maken met een betrouwbaar dopingbeleid, waar geen millimeter ruimte was voor doping.

De Noor Rune Andersen, het hoofd van de werkgroep die het proces in Rusland volgde, zag in de afgelopen jaren keer op keer onvoldoende verbeteringen, maar donderdag kon hij in een persconferentie eindelijk melden dat hij tevreden was met de „nieuwe cultuur van goed bestuur en nultolerantie voor doping in de hele organisatie.”

Het effect van het opheffen van de dopingschorsing is minimaal, want de Europese atletiekraad besloot vorige week al dat Russen en Belarussen niet mogen meedoen aan internationale wedstrijden zolang de „Russische invasie van Oekraïne voortduurt.” World Athletics nam die aanbeveling over.

Almere City walst in oefenwedstrijd over RKC Waalwijk heen

18.01 uur: Almere City heeft in een oefenwedstrijd RKC Waalwijk met ruime cijfers verslagen. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie was in het Mandemakers Stadion in Waalwijk met 6-0 te sterk voor de Eredivisionist van coach Joseph Oosting.

Rajiv van La Parra opende de score voor Almere zo’n 10 minuten voor de rust. Ook Milan Corryn en Ilias Alhaft waren nog succesvol in de eerste helft. Na de rust zorgde Anthony Limbombe voor de vierde treffer namens de ploeg van coach Alex Pastoor. Na de 5-0 van Jeffry Puriel bepaalde Limbombe met zijn tweede de eindstand.

Almere City staat derde in de eerste divisie en treft volgende week nummer 2 Heracles Almelo. RKC staat tiende in de Eredivisie.

Met 42 races vreest Bagnaia voor slopend seizoen in MotoGP

17.26 uur: Wereldkampioen Francesco Bagnaia maakt zich op voor een „mentaal slopend” seizoen in de MotoGP. „Fysiek zijn alle coureurs wel goed voorbereid, maar het zal heel moeilijk worden om het hele jaar geconcentreerd te blijven”, zegt de Italiaan van Ducati in aanloop naar de openingsrace in Portugal.

De Grote Prijs van Portugal op het circuit van Portimão is de eerste van 21 raceweekeinden, waarvan er dit jaar tien buiten Europa zijn. Nieuw zijn de grands prix van Kazachstan en India. Nieuw is ook dat de wegracers in de koningsklasse naast de race op zondag bij elke grand prix een sprintrace op zaterdag hebben. In totaal rijden ze dit jaar 42 races waarin punten zijn te verdienen.

„Vooral de tweede helft van het kampioenschap zal het zwaar worden”, meent Bagnaia. „Dan is er nauwelijks tijd om op adem te komen, er is bijna wekelijks een wedstrijd. Normaal gesproken kan ik tijdens een raceweekend al niet ontspannen, omdat ik constant aan de hoofdrace op zondag denk. Maar nu wordt het helemaal lastig met ook al een race op zaterdag. Ik zal dus iets of iemand moeten vinden die me helpt te ontspannen.”

Bagnaia maakte vorig seizoen een van de grootste comebacks in de historie van de motorsport. Hij stond halverwege het seizoen 91 punten achter op de Fransman Fabio Quartararo (Yamaha), maar wist in de laatste tien races acht keer op het podium te eindigen en in de slotrace in Valencia de titel te veroveren. „Ik hoop niet dat ik dit jaar weer moet terugkomen van een grote achterstand. Ik denk van niet, want afgaande van de tests sta ik er veel beter voor dan vorig jaar bij aanvang van het seizoen. De nieuwe motor is ongelooflijk en past precies bij mijn rijstijl.”

Rugblessure houdt beachvolleyballer Varenhorst aan de kant

16.39 uur: Beachvolleyballer Christiaan Varenhorst kan voorlopig geen punten verzamelen voor de olympische kwalificatie. De 32-jarige Varenhorst heeft een rugblessure en moet in ieder geval de komende toernooien in Zuid-Amerika overslaan. Zijn vaste teamgenoot Steven van de Velde speelt daarom voorlopig samen met Matthew Immers.

De 2,12 meter lange Varenhorst deed met Reinder Nummerdor mee aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Ze moesten het in de kwartfinales afleggen tegen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen, die op de Copacabana brons veroverden.

Varenhorst wil met Van de Velde naar de Spelen van volgend jaar in Parijs, maar punten pakken zit er de komende weken niet in. „De oorzaak van mijn rugproblemen is nu wel aangepakt en ik ben al begonnen aan mijn herstelperiode.”

Aan het Elite 16-toernooi van deze week in Mexico doen drie Nederlandse duo’s mee: Brouwer/Meeuwsen en Stefan Boermans/Yorick de Groot bij de mannen en het vrouwenduo Katja Stam/Raïsa Schoon.

Ethiopische concurrentie Nageeye en Abdi in marathon Rotterdam

15.50 uur: Een Ethiopisch trio gaat op 16 april de concurrentie aan met Abdi Nageeye en Bashir Abdi in de marathon van Rotterdam. Dawit Wolde (2.04.27), Abebe Negewo Degefa (2.04.51) en Asmare Bazezew (2.04.57) hebben alle drie de klassieke afstand van 42,195 kilometer al eens afgelegd binnen 2 uur en 5 minuten.

Nageeye is titelverdediger in Rotterdam. Hij won vorig jaar als eerste Nederlandse atleet de wedstrijd door de Maasstad in een Nederlands record van 2.04.56. Het jaar daarvoor zegevierde de Belg Abdi in een Europees record van 2.03.36. De geboren Somaliërs hebben zich samen voorbereid op de marathon van Rotterdam.

Bij de vrouwen doet de inmiddels 35-jarige Ethiopische Tiki Gelana mee. Ze is houdster van parcoursrecord met 2.18.58. Ze liep deze tijd in 2012. In dat jaar veroverde ze bij de Spelen in Londen de titel op de marathon.

Organisator Mario Kadiks is tevreden over het deelnemersveld. „We hebben meer topatleten dan ooit geïnviteerd, alleen al bij de mannen meer dan vijftig. Het atletenhotel zit goed vol”, zegt hij. „Het is ook bijzonder dat we beide houders van het parcoursrecord kunnen begroeten.”

De marathon van Rotterdam geldt dit jaar ook als Nederlands kampioenschap. Nageeye is de grote favoriet voor de titel bij de mannen, maar hij zal toch moeten afrekenen met onder anderen Björn Koreman (persoonlijk record van 2.10.32), Frank Futselaar (2.11.30) en Tom Hendrikse (2.13.03). Bij de vrouwen heeft Kim Dillen met 2.33.24 de beste tijd. Opvallende debutante is de 24-jarige Jasmijn Lau, tweevoudig Nederlands kampioene 10.000 meter.

Wedstrijd om Franse Supercup op 5 augustus in Bangkok

15.28 uur: De wedstrijd om de Franse Supercup wordt op 5 augustus gespeeld in Bangkok. De Franse landskampioen en winnaar van de nationale beker nemen het in de Thaise hoofdstad tegen elkaar op.

De organisatie van de Franse voetbalcompetitie (LFP) besloot de wedstrijd om de nationale Supercup jaren terug naar het buitenland te verhuizen om het Franse voetbal meer in de markt te zetten. De wedstrijd werd al in diverse landen gespeeld, waaronder in China, Oostenrijk en Marokko.

Afgelopen jaar speelden kampioen Paris Saint-Germain en bekerwinnaar Nantes om de Supercup in Tel Aviv. In 2021 werd de wedstrijd ook in de Israëlische stad afgewerkt. Met de verhuizing naar Thailand wil de LFP zich weer meer richten op de Aziatische markt.

De Franse Supercup werd in de afgelopen tien jaar negen keer gewonnen door Paris Saint-Germain.

Almere City FC kan op 3 april in inhaalduel periodetitel pakken

14.12 uur: Almere City FC en Jong FC Utrecht halen hun afgelaste duel in de Keuken Kampioen Divisie op maandag 3 april in. De wedstrijd zou op 10 maart worden gespeeld, maar kon toen niet doorgaan omdat het veld in Almere door de sneeuw onbespeelbaar was geworden. De aftrap op 3 april is om 20.00 uur.

Almere City FC verzekert zich bij winst van Jong FC Utrecht van de derde periodetitel. De ploeg van coach Alex Pastoor won in het verleden drie keer eerder een periodetitel in de eerste divisie. De winnaars van een periodetitel plaatsen zich voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

Turkse bondscoach wil Turkije na aardbeving weer vreugde geven

11:23 uur Bondscoach Stefan Kuntz hoopt dat de Turkse voetballers hun land met een goede start in de EK-kwalificatie weer wat vreugde geven. Turkije werd vorige maand getroffen door een zware aardbeving waarbij meer dan 50.000 doden vielen. „Als we de mensen met een goed resultaat in de wedstrijden weer even kunnen laten glimlachen, zou dat ons heel trots maken. Het bieden van vreugde en hoop is het belangrijkste voor ons”, aldus de uit Duitsland afkomstige Kuntz.

De Turken beginnen de EK-kwalificatie zaterdag in en tegen Armenië. Drie dagen later neemt de ploeg van Kuntz het in Bursa op tegen Kroatië, de nummer 3 van het WK in Qatar. Kuntz heeft uitgebreid met zijn spelers en staf over de aardbevingen gesproken, omdat veel spelers direct of indirect bij de ramp betrokken waren. „De focus voor iedereen ligt nu bij de wedstrijden. Kroatië is zeker een sterk team. Maar als we naar het EK willen, moeten we door deze groep komen. We gaan er alles aan doen.”

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü maakt deel uit van de Turkse selectie.

Talenten van AZ naar Genève voor Final Four van Youth League

11:19 uur De talenten van AZ spelen de finaleronde van de Youth League volgende maand in Genève. De halve finales en de finale van de Europese competitie voor spelers tot 19 jaar zouden aanvankelijk zoals gebruikelijk in Nyon worden gespeeld, maar de UEFA heeft vanwege de grote interesse in de zogeheten Final Four besloten uit te wijken naar Genève.

De laatste drie wedstrijden van het jeugdtoernooi worden gespeeld in het Stade de Genève. Het stadion van Servette FC biedt plaats aan 30.000 toeschouwers.

AZ speelt daar op vrijdag 21 april tegen Sporting Portugal (aftrap 18.00 uur). Eerder op die dag, om 13.00 uur, vindt de eerste halve finale tussen Hajduk Split en AC Milan plaats. De finale wordt gehouden op maandag 24 april, aftrap 18.00 uur.

AZ bereikte vorige week de halve finales door voor enkele duizenden toeschouwers op het eigen trainingscomplex in Wijdewormer met 4-0 te winnen van Real Madrid. De Alkmaarse talenten versloegen eerder onder meer Eintracht Frankfurt (5-0) en FC Barcelona (3-0).

Ajax deed ook mee aan de Youth League. De Amsterdamse talenten moesten in de achtste finales met 5-1 buigen voor Sporting, de aankomende tegenstander van AZ.

Beachvolleyballers Boermans en De Groot halen Elite 16 in Mexico

09:57 uur De beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben zich geplaatst voor het tweede Elite 16-toernooi van dit jaar, in de Mexicaanse stad Tepic. Boermans en De Groot wonnen twee partijen in de kwalificatie en haalden daardoor het hoofdtoernooi. Leon Luini en Ruben Penninga bleven steken in de eerste kwalificatieronde.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen waren op basis van hun positie op de wereldranglijst automatisch geplaatst voor de Elite 16 in Tepic. Dat geldt bij de vrouwen voor Katja Stam en Raïsa Schoon, die begin vorige maand in Doha het eerste toernooi van dit seizoen wonnen. Brouwer en Meeuwsen werden daar in de kwartfinales uitgeschakeld.

Op de Elite 16-toernooien (waar steeds zestien teams aan mogen meedoen) zijn heel wat punten te verdienen voor de olympische ranglijst. De Nederlandse bond hoopt dat zowel bij de mannen als de vrouwen twee Oranje-duo’s zich plaatsen voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. „En eigenlijk willen we daar ook naartoe om medailles te winnen”, zei directeur Michel Everaert afgelopen maand op een bijeenkomst in Den Haag.

Directeur Belgische voetbalbond ontslagen vanwege loonsverhoging

09:40 uur De Belgische voetbalbond KBVB heeft directeur Peter Bossaert ontslagen. Aanleiding daarvoor is een verschil van inzicht over de loonsverhoging die Bossaert vorig jaar kreeg. Bij het toekennen van een bonus zou niet de geijkte procedure zijn gevolgd.

Volgens Belgische media was de raad van bestuur van de KBVB niet geraadpleegd over de aanpassingen in het contract van Bossaert. Het leidde tot een hoogoplopende ruzie tussen de directeur en bondsvoorzitter Paul Van den Bulck, die het ontslag van Bossaert eiste. De Belgische bond liet donderdag weten dat het contract van de 56-jarige Bossaert, die ruim vier jaar in dienst was, met onmiddellijke ingang is beëindigd.

De affaire zorgt bij de Belgen voor een onrustige aanloop naar de start van de EK-kwalificatie. De ’Rode Duivels’ nemen het vrijdag in Solna op tegen Zweden. Domenico Tedesco debuteert dan als bondscoach. Tedesco werd enkele weken geleden door Bossaert aangesteld als opvolger van Roberto Martinez.

Morant keert na schorsing met zege terug in de NBA

09:26 uur Ja Morant heeft na zijn schorsing een succesvolle rentree gemaakt in de Amerikaanse competitie NBA. Hij droeg 17 punten bij aan de zege van Memphis Grizzlies op Houston Rockets, 130-125.

Morant werd voor acht wedstrijden geschorst, nadat een video online was verschenen waarin hij in een nachtclub een pistool had laten zien. Hij werd bestraft door zijn club en door de NBA.

Morant begon tegen tegen de Rockets op de bank, maar kreeg alsnog bijna 24 minuten speeltijd. „Het hielp mij enorm toen ik de reacties van de fans zag toen ik weer het veld op mocht. Dat gaf een goed gevoel”, zei Morant.

Nederlandse paren dertiende en twintigste bij WK kunstrijden

07:14 uur De Nederlandse paarrijders Daria Danilova en Michel Tsiba zijn als dertiende geëindigd bij de wereldkampioenschappen kunstrijden in het Japanse Saitama. Na de vrije kür haalden ze een puntentotaal van 173,85 en moesten een plek inleveren ten opzichte van de korte kür.

Het tweede Nederlandse koppel Nika Osipova en Dimitry Epstein scoorde 146,27 punten en werd twintigste en laatste. Na de korte kür stonden ze op de achttiende plaats. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat Nederland met twee paren uitkwam in de finale op een WK.

Het goud ging tot grote vreugde van het thuispubliek naar de Japanse favorieten Riku Miura en Ryuichi Kihara. Ze scoorden 222,16 punten en bleven de Amerikaanse titelverdedigers Alexa Knierim en Brandon Frazier (217,48) voor. Het brons was voor de Italianen Sara Conti en Niccolo Macii met 208,08 punten.