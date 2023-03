Talenten AZ naar Genève voor Final Four van Youth League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Turkse bondscoach wil Turkije na aardbeving weer vreugde geven

11:23 uur Bondscoach Stefan Kuntz hoopt dat de Turkse voetballers hun land met een goede start in de EK-kwalificatie weer wat vreugde geven. Turkije werd vorige maand getroffen door een zware aardbeving waarbij meer dan 50.000 doden vielen. „Als we de mensen met een goed resultaat in de wedstrijden weer even kunnen laten glimlachen, zou dat ons heel trots maken. Het bieden van vreugde en hoop is het belangrijkste voor ons”, aldus de uit Duitsland afkomstige Kuntz.

De Turken beginnen de EK-kwalificatie zaterdag in en tegen Armenië. Drie dagen later neemt de ploeg van Kuntz het in Bursa op tegen Kroatië, de nummer 3 van het WK in Qatar. Kuntz heeft uitgebreid met zijn spelers en staf over de aardbevingen gesproken, omdat veel spelers direct of indirect bij de ramp betrokken waren. „De focus voor iedereen ligt nu bij de wedstrijden. Kroatië is zeker een sterk team. Maar als we naar het EK willen, moeten we door deze groep komen. We gaan er alles aan doen.”

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü maakt deel uit van de Turkse selectie.

Talenten van AZ naar Genève voor Final Four van Youth League

11:19 uur De talenten van AZ spelen de finaleronde van de Youth League volgende maand in Genève. De halve finales en de finale van de Europese competitie voor spelers tot 19 jaar zouden aanvankelijk zoals gebruikelijk in Nyon worden gespeeld, maar de UEFA heeft vanwege de grote interesse in de zogeheten Final Four besloten uit te wijken naar Genève.

De laatste drie wedstrijden van het jeugdtoernooi worden gespeeld in het Stade de Genève. Het stadion van Servette FC biedt plaats aan 30.000 toeschouwers.

AZ speelt daar op vrijdag 21 april tegen Sporting Portugal (aftrap 18.00 uur). Eerder op die dag, om 13.00 uur, vindt de eerste halve finale tussen Hajduk Split en AC Milan plaats. De finale wordt gehouden op maandag 24 april, aftrap 18.00 uur.

AZ bereikte vorige week de halve finales door voor enkele duizenden toeschouwers op het eigen trainingscomplex in Wijdewormer met 4-0 te winnen van Real Madrid. De Alkmaarse talenten versloegen eerder onder meer Eintracht Frankfurt (5-0) en FC Barcelona (3-0).

Ajax deed ook mee aan de Youth League. De Amsterdamse talenten moesten in de achtste finales met 5-1 buigen voor Sporting, de aankomende tegenstander van AZ.

Beachvolleyballers Boermans en De Groot halen Elite 16 in Mexico

09:57 uur De beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot hebben zich geplaatst voor het tweede Elite 16-toernooi van dit jaar, in de Mexicaanse stad Tepic. Boermans en De Groot wonnen twee partijen in de kwalificatie en haalden daardoor het hoofdtoernooi. Leon Luini en Ruben Penninga bleven steken in de eerste kwalificatieronde.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen waren op basis van hun positie op de wereldranglijst automatisch geplaatst voor de Elite 16 in Tepic. Dat geldt bij de vrouwen voor Katja Stam en Raïsa Schoon, die begin vorige maand in Doha het eerste toernooi van dit seizoen wonnen. Brouwer en Meeuwsen werden daar in de kwartfinales uitgeschakeld.

Op de Elite 16-toernooien (waar steeds zestien teams aan mogen meedoen) zijn heel wat punten te verdienen voor de olympische ranglijst. De Nederlandse bond hoopt dat zowel bij de mannen als de vrouwen twee Oranje-duo’s zich plaatsen voor de Spelen van volgend jaar in Parijs. „En eigenlijk willen we daar ook naartoe om medailles te winnen”, zei directeur Michel Everaert afgelopen maand op een bijeenkomst in Den Haag.

Directeur Belgische voetbalbond ontslagen vanwege loonsverhoging

09:40 uur De Belgische voetbalbond KBVB heeft directeur Peter Bossaert ontslagen. Aanleiding daarvoor is een verschil van inzicht over de loonsverhoging die Bossaert vorig jaar kreeg. Bij het toekennen van een bonus zou niet de geijkte procedure zijn gevolgd.

Volgens Belgische media was de raad van bestuur van de KBVB niet geraadpleegd over de aanpassingen in het contract van Bossaert. Het leidde tot een hoogoplopende ruzie tussen de directeur en bondsvoorzitter Paul Van den Bulck, die het ontslag van Bossaert eiste. De Belgische bond liet donderdag weten dat het contract van de 56-jarige Bossaert, die ruim vier jaar in dienst was, met onmiddellijke ingang is beëindigd.

De affaire zorgt bij de Belgen voor een onrustige aanloop naar de start van de EK-kwalificatie. De ’Rode Duivels’ nemen het vrijdag in Solna op tegen Zweden. Domenico Tedesco debuteert dan als bondscoach. Tedesco werd enkele weken geleden door Bossaert aangesteld als opvolger van Roberto Martinez.

Morant keert na schorsing met zege terug in de NBA

09:26 uur Ja Morant heeft na zijn schorsing een succesvolle rentree gemaakt in de Amerikaanse competitie NBA. Hij droeg 17 punten bij aan de zege van Memphis Grizzlies op Houston Rockets, 130-125.

Morant werd voor acht wedstrijden geschorst, nadat een video online was verschenen waarin hij in een nachtclub een pistool had laten zien. Hij werd bestraft door zijn club en door de NBA.

Morant begon tegen tegen de Rockets op de bank, maar kreeg alsnog bijna 24 minuten speeltijd. „Het hielp mij enorm toen ik de reacties van de fans zag toen ik weer het veld op mocht. Dat gaf een goed gevoel”, zei Morant.

Nederlandse paren dertiende en twintigste bij WK kunstrijden

07:14 uur De Nederlandse paarrijders Daria Danilova en Michel Tsiba zijn als dertiende geëindigd bij de wereldkampioenschappen kunstrijden in het Japanse Saitama. Na de vrije kür haalden ze een puntentotaal van 173,85 en moesten een plek inleveren ten opzichte van de korte kür.

Het tweede Nederlandse koppel Nika Osipova en Dimitry Epstein scoorde 146,27 punten en werd twintigste en laatste. Na de korte kür stonden ze op de achttiende plaats. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat Nederland met twee paren uitkwam in de finale op een WK.

Het goud ging tot grote vreugde van het thuispubliek naar de Japanse favorieten Riku Miura en Ryuichi Kihara. Ze scoorden 222,16 punten en bleven de Amerikaanse titelverdedigers Alexa Knierim en Brandon Frazier (217,48) voor. Het brons was voor de Italianen Sara Conti en Niccolo Macii met 208,08 punten.