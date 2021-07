Michael van Gerwen houdt Nederlandse eer hoog op World Matchplay

Echt overtuigend gooide de 32-jarige Brabander niet. Door vier legs op rij in te leveren kwam hij zelfs met 4-6 achter. Toch herstelde hij zich met enkele topscores en goede finishes. Bovendien werd zijn opponent uit Perth bevangen door de zenuwen toen er even een stunt in leek te zitten.

Danny Noppert, Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena vlogen gedurende het weekeinde al in de eerste ronde uit het toernooi, dat met het WK en de Premier League de ’Triple Crown’ vormt. Het prijzengeld is 700.000 pond waarvan 150.000 (165.000 euro) voor de winnaar. Dat was Van Gerwen in 2015 en 2016.