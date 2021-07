Michael van Gerwen na moeizame overwinning: ’Er moet wat veranderen’

Voorafgaand aan het toernooi liet Van Gerwen weten uit te zijn op revanche. Nadat de Nederlander het toernooi in 2015 en 2016 op zijn naam wist te schrijven, werd hij de afgelopen twee edities snel uitgeschakeld. „Ik hou van het toernooi, maar de laatste twee jaar heb ik hier ondermaats gepresteerd.”

Tegen Heta kwam de Brabander nog niet geweldig voor de dag. Door vier legs op rij in te leveren kwam hij zelfs met 4-6 achter, maar van Gerwen herstelde zich met enkele topscores en goede finishes. Bovendien werd zijn opponent uit Perth bevangen door de zenuwen toen er even een stunt in leek te zitten.

Danny Noppert, Vincent van der Voort, Dirk van Duijvenbode en Jermaine Wattimena vlogen gedurende het weekeinde al in de eerste ronde uit het toernooi, dat met het WK en de Premier League de ’Triple Crown’ vormt. Het prijzengeld is 700.000 pond waarvan 150.000 (165.000 euro) voor de winnaar. Dat was Van Gerwen in 2015 en 2016.

Lastige wedstrijd

Na afloop liet de 32-jarige Vlijmenaar weten een dubbel gevoel aan de wedstrijd over te houden. „Het was vandaag gewoon heel lastig. Iedereen weet waartoe ik in staat ben, maar de omstandigheden maakten dat ik niet lekker in mijn spel kwam. Het was heel warm in de zaal en er zat voor de eerste keer weer publiek bij, daar moest ik aan wennen.”

Van Gerwen ging naar eigen zeggen te veel mee in het ritme van zijn tegenstander. „Ik paste me aan zijn snelheid aan en dan wordt het natuurlijk heel lastig. Ik ben dat ook helemaal niet van mezelf gewend. Gelukkig zaten er ook goede momenten tussen, dus al met al hoop ik dat ik hier veel van leer.”

De Nederlander kijkt ondanks de moeizame overwinning met vertrouwen naar zijn volgende partij. In de tweede ronde wacht woensdag een confrontatie met Ian White, die verrassend met 10-7 van Daryl Gurney won. „Vanaf nu kan ik er alleen maar beter inkomen. Natuurlijk moet er wat veranderen, maar ik kijk met een goed gevoel vooruit.”