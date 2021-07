Op openingsdag Olympische Spelen nog 19 nieuwe besmettingen

Volgens de organisatoren was een van de betrokken atleten een nauw contact van een beachvolleyballer uit Tsjechië, die eerder positief testte. Meer gegevens over de atleten zijn niet bekendgemaakt. Sinds 1 juli staat de teller van het aantal besmettingen die te linken zijn aan de Spelen op 106.

Sinds woensdag worden er in Japan al olympische wedstrijden gehouden in onder meer softbal en voetbal, maar de Olympische Spelen worden vrijdagmiddag (Nederlandse tijd) pas officieel geopend. Vanwege de coronabeperkingen wordt het een sobere plechtigheid.

België

Ook België heeft inmiddels het eerste corona-geval binnen de olympische equipe. Triatleet Jelle Geens (28) heeft positief getest op het coronavirus. Hij mist daardoor de individuele wedstrijd van maandag. Mogelijk kan hij wel nog deelnemen aan de gemengde competitie, omdat hij intussen al één keer negatief heeft getest.

Het Belgisch Olympisch Comité bevestigde het nieuws vrijdag. „Jelle Geens raakte besmet met corona terwijl hij zich nog in Europa aan het voorbereiden was op de Olympische Spelen. Intussen is hij symptoomvrij en heeft hij één keer negatief getest. Indien mogelijk, zal hij de komende dagen naar Tokio afreizen, zodra dit in overeenstemming is met het draaiboek betreffende de pandemie.”

Geens hoopt in Tokio voor de tweede keer deel te nemen aan de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden eindigde hij in Rio de Janeiro als 38e.