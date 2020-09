Mason Greenwood en Phil Foden diep in de problemen bij Engeland

Greenwood en Foden het, spelers van respectievelijk Manchester United en Manchester City, om uit de nationale ploeg van de Engeland te worden verwijderd. De Engelse voetbalbond FA heeft een onderzoek ingesteld. De twee spelers maakten op IJsland (0-1 zege) allebei hun debuut voor de Three Lions, maar lijken dus nu hun eigen glazen te hebben ingegooid.

De reden voor de ophef? Nachtelijk bezoek van twee vrouwen in het hotel van de Engelse nationale ploeg in Reykjavik, de hoofdstad van IJsland. Dat druist in tegen de coronaprotocollen van de FA. De IJslandse tabloid DV heeft beelden in handen die zijn gemaakt doorde bezoekers.

In video’s op Snapchat lieten de vrouwen weten dat ze hadden afgesproken met Greenwood en Foden. Maandag hadden de twee vrouwen veel spijt van hun berichten op het sociale media-kanaal. „We willen er verder niet over praten. We willen niet dat de voetballers in de problemen raken. We wisten niet van de regels. Ze zeiden ook niet dat we geen foto’s mochten maken. We hebben ze gecontact dat dit is gebeurd, maar ze hebben niet gereageerd”, aldus het tweetal.

Greenwood en Foden ontbraken maandag op de training van de nationale ploeg. Dinsdag komt Engeland weer in actie. Dan wacht het uitduel met Denemarken, maar of bondscoach Gareth Southgate de twee toptalenten dan opneemt in zijn selectie is zeer de vraag.