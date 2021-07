Bestuur en directie ADO Den Haag stellen positie beschikbaar

In een statement op de clubwebsite wordt deze beslissing toegelicht. „Het blijkt dat de laatst overgebleven kandidaten voor overname van ADO Den Haag met name op twee punten zijn afgehaakt. Ten eerste de huurprijs van het stadion en ten tweede de corporate governance (de bestuursstructuur). In soortgelijke bewoordingen geven diverse overnamekandidaten aan van de huidige situatie af te willen en dat zowel de licentie, als het prioriteitsaandeel bij ADO Den Haag NV worden ondergebracht.”

„De governance en de bemensing zijn daarmee dus geen struikelblok meer voor de overname en redding van ADO Den Haag. Niemand is belangrijker dan de club.” Daarom doet ADO Den Haag ook een beroep op de Chinese eigenaar United Vansen. „ADO Den Haag en de hierboven bedoelde bestuursorganen roepen UVS op om hetzelfde te doen en de door UVS gehouden gewone aandelen onvoorwaardelijk beschikbaar te stellen voor een nieuwe aandeelhouder.”

„De deelnemers hopen dat hun stap ertoe leidt dat overnamekandidaten weer aan tafel komen. Want Den Haag kan en mag niet zonder ADO Den Haag! Het stadion mag niet het trieste gedenkteken aan het Prins Clausplein worden van de grote voetbalhistorie die Den Haag heeft gekend.”