’Huntelaar gretig en een voorbeeld’

„Hoe we daar zijn begonnen, was qua bezetting voorin heel succesvol”, aldus de trainer van Ajax. „Achteraf is het een koe in de kont kijken, want als ik het andersom had gedaan en het was verkeerd gegaan, dan hadden jullie allemaal geroepen: waarom begin je niet in de Tadic-variant?”

Zijn doelgerichtheid en het vuur dat hij brengt, kunnen voor Ten Hag wel redenen zijn om Huntelaar vanavond wél het vertrouwen te geven. „Het zijn factoren, waardoor hij altijd zou moeten spelen, maar we kiezen niet altijd voor hem. We hebben ook wedstrijden zonder hem gespeeld en heel succesvol. Maar Klaas-Jan voegt iets aan ons spel toe. Het is de reden waarom hij er ondanks zijn leeftijd (36, red.) nog altijd is. Hij is gretig en een voorbeeld door het gif dat en de doelpunten die hij brengt.”