US Open verrast Swiatek met tiramisu in gewonnen beker

„O mijn God, neem je me in de maling?”, zei de 21-jarige Poolse, die vervolgens een bakje tiramisu uit de beker haalde. Van Swiatek is bekend dat ze liefhebber is van het Italiaanse toetje. „Ik ga vies worden”, aldus de winnares van de US Open, die het bakje meteen openmaakte. „Ik waardeer dit zeer, zeker omdat ik nog geen tijd heb gehad om te eten.”

Swiatek veroverde in New York al haar zevende titel van dit jaar. De Poolse won onder meer Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs dat ze in 2020 ook al op haar naam had geschreven. De laatste tennisster die minimaal zeven titels in één jaar pakte, was Serena Williams in 2014. De Amerikaanse won toen onder meer de US Open en WTA Finals.

„Aan het begin van dit seizoen haalde ik de halve finales van de Australian Open, toen begon ik te beseffen dat ik wel eens goede resultaten kon gaan boeken. Ik wist alleen niet zeker of ik ook het niveau had om een grand slam te winnen, zeker op de US Open waar de ondergrond zo snel is. Dat ik hier de titel pak, is voor mij de bevestiging dat alles mogelijk is”, aldus Swiatek, die aankondigde dat ze haar overwinning zondag gaat vieren met een bezoekje aan een musical op Broadway. „Maar ik ga niet zeggen welke, want ik wil dat in alle rust kunnen doen.”