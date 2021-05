AC Milan deelt Juventus dreun uit in strijd om Champions League-tickets

Matthijs de Ligt was opgezadeld met de opdracht om Zlatan Ibrahimovic te schaduwen, maar het was de Nederlander die de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Zijn inzet werd geblokt. Uiteindelijk kwamen de Milanezen vlak voor rust op voorsprong. Na matig optreden van Wojciech Szczesny was het Brahim Diaz die kon afdrukken. Tekenend voor de wedstrijd was dat Cristiano Ronaldo voor rust geen een balcontact in het vijandelijke strafschopgebied had gehad.

Na de pauze ontbrandde de wedstrijd. Eerst werd een uithaal van Rodrigo Bentancur knap gekeerd, waarna aan de andere kant AC Milan een strafschop mocht nemen na hands van Giorgio Chiellini mocht Franck Kessié, maar zijn inzet werd gekeerd door Szczesny. Toch werd het 0-2. Ante Rebic trof van een flinke afstand het net achter de Poolse keeper. Fikayo Tomori maakte tien minuten voor tijd ook nog de 0-3.

Juventus staat nu vijfde met nog drie wedstrijden te gaan. De achterstand op nummer vier Napoli is een punt.

Karsdorp belangrijk voor Roma

AS Roma heeft de kater van de Europa League-uitschakeling weggespoeld met een ruime overwinning op Crotone. In eigen huis werd het, mede dankzij een assist van Rick Karsdorp, 5-0.

Rick Karsdorp Ⓒ ANP/HH

Opvallend genoeg stond het bij rust nog 0-0, maar nadat kort na de pauze de ban werd gebroken gingen de Romeinen los. Borja Mayoral en Lorenzo Pellegrini scoorden beiden twee keer. Henrikh Mkhitaryan maakte de 4-0, hij deed dit op aangeven van Karsdorp, die de hele wedstrijd speelde.

AS Roma bezit nu de zevende plaats in de Serie A. Doordat de finale van de Coppa Italia tussen Atalanta en Juventus gaat, is dat genoeg om Europees voetbal af te dwingen. Dan moet het in de resterende drie duels wel de voorsprong van twee punten op Sassuolo verdedigen.