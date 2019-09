Golfsterren KLM Open maken nieuwe Nachtwacht

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van KLM en de honderdste editie van het KLM Open stelde het Rijksmuseum de eregalerij ter beschikking voor de foto, om daarna ook nog met verschillende onbetaalbare kunstwerken aan de muur, waaronder De Nachtwacht, een uniek diner voor tachtig genodigden te organiseren.

„Het is een geweldige eer om in deze kleding zo’n wereldberoemd schilderij te mogen nabootsen. En dan ook nog een diner, terwijl je omringd wordt door wereldberoemde kunst, die kans krijg je niet zo snel”, genoot Garcia, die vanwege zijn finesse in de golfsport eveneens als een ware artiest wordt gezien.

De Duitser Martin Kaymer, KLM Open-winnaar van 2010, liet merken dat hij zijn klassiekers kent. „Dit schilderij komt toch uit 1642? Voor de speciale gelegenheid wilden ze van de organisatie iets doen wat iedereen in de wereld kent. Dit is een passende manier om dat te doen.

Sergio Garcia, al twee decennia wereldtop en debutant in KLM Open: „Ik ben geen expert, maar nu ik De Nachtwacht voor het eerst zie, ben ik onder de indruk. De kunst van Rembrandt van Rijn spreekt voor zich.”

Martin Kaymer, winnaar in 2010: „Dit schilderij heeft vreselijk veel klasse en karakter.” Ⓒ Getty Images

Maarten Lafeber, kampioen van 2003: „Nederland staat wereldwijd bekend om Johan Cruijff en De Nachtwacht.” Ⓒ Getty Images

Joost Luiten, KLM Open-winnaar 2013 en 2016: „Dit zijn de speciale dingen die je nooit vergeet. Het maakt deze week al heel bijzonder.” Ⓒ Getty Images