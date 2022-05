Quadruple in gevaar? Uitglijder Liverpool in Engeland

De kersverse finalist van de Champions League (2-3 zege op Villarreal) moet afwachten wat Manchester City nu gaat doen. De koploper van Engeland komt zondag in actie. Om 17.30 uur neemt de ploeg van van Pep Guardiola het dan op tegen Newcastle United. Bij een zege zal de voorsprong van City op Liverpool drie punten bedragen. Dan is de zogenaamde quadruple in gevaar voor Liverpool, dat na de League Cup ook nog graag de FA Cup, de Champions League en de landstitel zou pakken.

De wedstrijd

Met Van Dijk in de basis - hij kopte in de eerste helft op de lat - kwam Liverpool voor rust niet tot scoren, en hetzelfde gold voor opponent Tottenham. In de tweede helft was het Son Heung-min die het bal opende. De Zuid-Koreaan scoorde in de 56e minuut. Twintig minuten later was het weer gelijk. Luis Diaz, dinsdag ook al zo belangrijk voor Liverpool, maakte die treffer.

Virgil van Dijk wint een kopduel. Ⓒ ANP/HH

In het vervolg drong Liverpool wel aan, maar kwam het niet meer toe aan het maken van de verlossende 2-1. Bij de Spurs kwam Oranje-international Steven Bergwijn nog binnen de lijnen. Meer dan vijf minuten speeltijd kreeg de aanvaller niet. Dit zou weleens duur puntenverlies kunnen betekenen, want City laat maar zelden een steekje vallen in de Premier League. Er staan in de komende weken nog drie speelrondes op het programma.