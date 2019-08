Valdés wilde spelers Barça beschermen

Hij komt nu met een verklaring op Instagram, waarin hij spreekt over een ’persoonlijke beslissing’ de strijd om de derde en vierde plaats niet te spelen na de uitschakeling tegen Internazionale.

Deze licht hij verder toe: „Mijn beslissing is uitsluitend gebaseerd op het beschermen van de gezondheid van mijn jonge spelers. We zijn niet tevreden met de organisatie in termen van rusttijden tussen wedstrijden. Na de uitschakeling in de halve finale is er geen ruimte voor herstel geweest, slechts 1 uur tussen wedstrijden.”

Bekijk ook: Valdés zet Barça voor schut bij jeugdtoernooi PSV

Valdes heeft het over een ongebruikelijke slijtageslag voor de leeftijd van zijn spelers. „Verder wil ik zeggen dat, gezien het grote risico op letsel voor mijn team, of iets ernstigers op hartniveau dat zou kunnen optreden als ik deze beslissing niet zou nemen, ik alle schuld en verantwoordelijkheid neem voor wat ik hiermee heb kunnen teweeggebracht. Laten we meer kijken naar de spelers en het spektakel, dat naar mijn mening op het moment niet de overhand heeft, maar ik zal de mijne altijd beschermen, ongeacht de gevolgen.”

De verklaring van Valdes Ⓒ Instagram