Oranje fit richting Duitsland

Hij trainde ook dinsdag in Zeist met een groep van 23 internationals. Koeman zag afgelopen weekeinde Stefan de Vrij en Steven Bergwijn geblesseerd afhaken. Hij voegde Justin Kluivert aan zijn selectie toe. Voor De Vrij heeft hij geen vervanger opgeroepen.

Oranje speelt vrijdag in Hamburg tegen Duitsland. Drie dagen later staat een uitwedstrijd tegen Estland in Tallinn op het programma.

Een dolletje tussen Memphis Depay en Virgil van Dijk. Ⓒ ANP