Luis Suárez mist maatje Lionel Messi: ’Maar Ronald Koeman mist mij niet’

Suárez heeft wel vaker gehandeld uit rancune in zijn carrière. „Ik wilde laten zien dat ik nog steeds van waarde kan zijn op topniveau, dat mensen nog steeds rekening met me moeten houden. Het is belangrijk dat je mentaal sterk bent, zodat je moeilijke situaties kunt omdraaien. Dat is altijd een van mijn kwaliteiten geweest: ik geef nooit op. Zelfs niet in lastige tijden.”

De manier waarop hij FC Barcelona moest verlaten, zint hem nog steeds niet. „Ik wist dat ik niet gelukkig zou worden op een plek waar men me niet wilde. De verandering was voor mij uiteindelijk misschien wel goed, maar de manier waarop ik weg ben gegaan, zit me niet lekker.” Sterker nog, het deed de voormalig Ajacied pijn. „Het zat me dwars dat de leiding met vertelde dat ik oud was, en dat ik niet langer op topniveau kon spelen.”

Koeman

Toch betekent dit niet dat hij de Blaugranas vergeten is. Allesbehalve, zelfs. Zo mist hij het contact met vriend Messi. „Natuurlijk mis ik hem. Los van de speler is het ook de vriend Messi die ik mis. We spraken elkaar elke dag, niet alleen over voetbal maar over alles in het leven. Onze kinderen speelden samen en konden het goed met elkaar vinden, dus zij missen elkaar ook. We wisten, gezien onze leeftijden, dat er een keer een verandering zou komen. We konden ons er dus al op voorbereiden”, legt hij uit aan France Football.

Voor Messi kan hij andersom niet spreken. „Dat is een vraag voor Leo.” Wel sneert de Uruguayaan naar Ronald Koeman. „In ieder geval word ik niet gemist door de manager (Ronald Koeman, red), omdat hij heeft gezegd dat hij blij is dat ik vertrokken ben.”