Live KNVB-beker: Ajax met Ekkelenkamp en Gravenberch tegen Telstar

Volg hier vanaf 18.30 uur de bekerduels van Ajax en PSV en mis geen minuut via onze uitgebreide live widget.

Ajax is bezig aan een mindere reeks. Er werd in de Eredivisie twee keer op rij verloren (Willem II, 0-2 en AZ, 1-0) en de Amsterdammers werden ook nog eens in een onderling duel met Valencia uit de Champions League geknikkerd. In alle drie verloren duels kon de formatie van Erik ten Hag het net niet vinden. Dat zal op bezoek bij Telstar (18.30 uur), die elfde staat in de Keuken Kampioen Divisie, anders moeten, wil Ajax opnieuw de beker aan het eind van het seizoen omhoog tillen.

Ten Hag stuurt tegen Telstar de volgende elf namen het veld in.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martinez, Mazraoui; Gravenberch, Ekkelenkamp, Van de Beek; Lang, Huntelaar, Tadic.

AZ speelt in eigen huis (19.45 uur) tegen de amateurs van Groene Ster. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de Limburgers verrassten vorige speelronde door VVV uit het bekertoernooi te kegelen. Willem II, die knap derde staat in de Eredivisie, ontvangt op hetzelfde tijdstip mede-Eredivisionist Sparta.

PSV ontsloeg deze week trainer Mark van Bommel. Ernest Faber zwaait tot aan het eind van het seizoen de scepter in Eindhoven en maakt tegen amateurvereniging GVVV zijn debuut als trainer van PSV.

Programma en uitslagen KNVB-beker

Dinsdag

FC Twente - Go Ahead Eagles 2-5

Excelsior - Eindhoven 0-2

IJsselmeervogels - SteDeCo 1-0

Katwijk - TOP Oss*: 0-0 (*wns)

sc Heerenveen - Roda JC 2-0

Vitesse - HSV Odin ’59 4-0

Fortuna Sittard - PEC Zwolle 3-0

Woensdag

18.30 uur: Telstar - Ajax

19.45 uur: AZ - Groene Ster

19.45 uur: Heracles - FC Dordrecht

19.45 uur: OFC Oostzaan - Spakenburg

19.45 uur: Sparta Nijkerk - NAC

19.45 uur: Willem II - Sparta

20.45 uur: GVVV - PSV

Donderdag

18.30 uur: FC Groningen - FC Utrecht

20.45 uur: Cambuur - Feyenoord