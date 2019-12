Live: Wat doet PSV in de KNVB-beker?

Volg hier vanaf 18.30 uur de bekerduels van Ajax en PSV en mis geen minuut via onze uitgebreide live widget.

PSV treedt tegen tweededivisieclub GVVV met drie wijzigingen in het basisteam aan. Gastón Pereiro, Cody Gakpo en Kosta Mitroglou mogen van interim-coach Ernest Faber aan het duel in Veenendaal beginnen.

Pereiro en Gakpo fungeerden afgelopen zondag in de verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord (3-1) als invaller. In vergelijking met die wedstrijd ontbreken Erick Gutiérrez, Steven Bergwijn en Donyell Malen in het elftal van PSV. De laatste raakte in De Kuip geblesseerd aan een knie en is mogelijk maandenlang uitgeschakeld.

De wedstrijd tegen Feyenoord was voor trainer Mark van Bommel het laatste duel in functie. Een dag later besloot de PSV-directie de samenwerking met hem te beëindigen vanwege de teleurstellende resultaten.

Anthony Berenstein (l) in duel met Noa Lang. Ⓒ Hollandse Hoogte

Eerder op de avond boekte Ajax op bezoek bij Telstar een moeizame zege van 3-4.

Sergiño Dest scoorde tweemaal. Noa Lang en Jurgen Ekkelenkamp maakten de overige doelpunten. Frank Korpershoek (1-2), Benaissa Benamar (2-4) en Reda Kharchouch (3-4) troffen doel voor de nummer elf van de eerste divisie. De treffer van Kharchouch viel in de voorlaatste minuut.

Programma en uitslagen KNVB-beker

Woensdag

18.30 uur: Telstar - Ajax 3-4

19.45 uur: AZ - Groene Ster

19.45 uur: Heracles - FC Dordrecht

19.45 uur: OFC Oostzaan - Spakenburg

19.45 uur: Sparta Nijkerk - NAC

19.45 uur: Willem II - Sparta

20.45 uur: GVVV - PSV

Donderdag

18.30 uur: FC Groningen - FC Utrecht

20.45 uur: Cambuur - Feyenoord

Dinsdag

FC Twente - Go Ahead Eagles 2-5

Excelsior - Eindhoven 0-2

IJsselmeervogels - SteDeCo 1-0

Katwijk - TOP Oss*: 0-0 (*wns)

sc Heerenveen - Roda JC 2-0

Vitesse - HSV Odin ’59 4-0

Fortuna Sittard - PEC Zwolle 3-0