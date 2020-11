Scorende Weghorst speelt hoofdrol in spectaculaire zege Wolfsburg

Wolfsburg klom door de zege naar de vijfde plaats in de Bundesliga.

In de 37e minuut zette Weghorst Wolfsburg op voorsprong. Opvallend genoeg was dat al het vijfde doelpunt van de wedstrijd, 3-2. Leonardo Bittencourt had de openingstreffer voor Werder voor zijn rekening genomen. Daarna scoorden Ridle Baku en John Brooks voor de thuisclub, alvorens Kevin Möhwald de 2-2 maakte.

Eigen doelpunt

Meteen na de hervatting kwam Werder weer terug. Opnieuw scoorde Brooks, maar ditmaal werkte de Amerikaan de bal achter zijn eigen doelman. Het antwoord kwam vervolgens andermaal van Weghorst, die een kwartier voor tijd de 4-3 voor zijn rekening nam. Ver in extra tijd zorgde de Pool Bartosz Bialek voor de definitieve beslissing.

Tahith Chong viel zo’n 20 minuten voor tijd in bij Werder Bremen. De club speelde de laatste tien minuten met een man minder na de rode kaart voor Möhwald.

