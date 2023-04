Ten Hag boekt eenvoudige zege met United, maar zorgen om Rashford

Ten Hag had een basisplaats ingeruimd voor Tyrell Malacia, terwijl Wout Weghorst - die tien minuten voor tijd wel nog inviel - op de bank moest beginnen. Daar werd de aanvaller geflankeerd door de verrassend snel van een blessure herstelde Christian Eriksen

Het was een klein wonder dat Manchester United na een dikke tien minuten niet op voorsprong kwam. Uit een hoekschop schoot Antony tegen de paal, waarna Aaron Wan-Bissaka ondanks dat doelman Jordan Pickford nog in de hoek lag naast mikte. Aan de andere kant kreeg even later Ellis Simms een flinke kans, maar ook hij produceerde een slap rollertje langs de paal.

Uiteindelijk kreeg United verreweg de meeste kansen en dat leidde tien minuten voor rust tot de 1-0. Scott McTominay, die tijdens de interlandperiode vier keer scoorde voor Schotland, versloeg Pickford met een hard schot in de korte hoek.

In de tweede helft gebeurde er een stuk minder, maar twintig minuten voor tijd beslist Manchester United wel de wedstrijd. De voor Antony ingevallen Anthony Martial kon na een verschrikkelijke blunder van Seamus Coleman eenvoudig afronden. Toch was er even later slecht nieuws voor de manschappen van Ten Hag. Bij een poging om de bal binnen te houden leek Marcus Rashford een liesblessure op te lopen. Het is te hopen voor hem en United dat de uitblinker van dit seizoen niet lang uit de running is.