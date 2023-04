Zorgen Ten Hag ondanks zege, Lampard verliest bij terugkeer als Chelsea-coach

Ten Hag had een basisplaats ingeruimd voor Tyrell Malacia, terwijl Wout Weghorst - die tien minuten voor tijd wel nog inviel - op de bank moest beginnen. Daar werd de aanvaller geflankeerd door de verrassend snel van een blessure herstelde Christian Eriksen

Het was een klein wonder dat Manchester United na een dikke tien minuten niet op voorsprong kwam. Uit een hoekschop schoot Antony tegen de paal, waarna Aaron Wan-Bissaka ondanks dat doelman Jordan Pickford nog in de hoek lag naast mikte. Aan de andere kant kreeg even later Ellis Simms een flinke kans, maar ook hij produceerde een slap rollertje langs de paal.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Uiteindelijk kreeg United verreweg de meeste kansen en dat leidde tien minuten voor rust tot de 1-0. Scott McTominay, die tijdens de interlandperiode vier keer scoorde voor Schotland, versloeg Pickford met een hard schot in de korte hoek.

In de tweede helft gebeurde er een stuk minder, maar twintig minuten voor tijd beslist Manchester United wel de wedstrijd. De voor Antony ingevallen Anthony Martial kon na een verschrikkelijke blunder van Seamus Coleman eenvoudig afronden. Toch was er even later slecht nieuws voor de manschappen van Ten Hag. Bij een poging om de bal binnen te houden leek Marcus Rashford een liesblessure op te lopen. Het is te hopen voor hem en United dat de uitblinker van dit seizoen niet lang uit de running is.

Lampard zorgt niet voor shockeffect

Frank Lampard is met een nederlaag aan zijn tweede periode bij Chelsea begonnen. De deze week aangestelde interim zag zijn Blues met 1-0 verliezen op bezoek bij Wolverhampton.

Na iets meer dan een halfuur spelen was het raak voor de thuisploeg. Matheus Nunes nam vanuit een lastige hoek de bal in een keer op zijn pantoffel en liet Kepa Arrizabalaga volstrekt kansloos.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Oud-speler Lampard maakt het seizoen af als opvolger van Graham Potter, die afgelopen weekend werd ontslagen.

Chelsea verloor al voor de elfde keer dit seizoen en staat elfde in de Premier League.

Opmerkelijke zege Tottenham

Tottenham Hotspur heeft in de Premier League een zwaarbevochten zege geboekt op Brighton & Hove Albion. De 2-1-overwinning was belangrijk in de strijd om plaatsing voor de Champions League.

Harry Kane maakte in de 79e minuut het winnende doelpunt. De spits schoot raak vanaf de rand van het strafschopgebied, na terugleggen van de Deen Pierre-Emile Højbjerg. De Koreaan Son Heung-min had de Spurs in de 10e minuut op fraaie wijze op voorsprong gezet. Hij krulde de bal vanaf zo'n 20 meter in de verre kruising. Het was voor Son zijn honderdste doelpunt in de Premier League.

Lewis Donk had Brighton na ruim een half uur op gelijke hoogte gekopt. In de fase na rust hadden de bezoekers het initiatief en zo werd onder meer een doelpunt van Danny Welbeck afgekeurd wegens hands. De thuisploeg ontsnapte ook aan een strafschop. Na de 2-1 van Kane hield de thuisploeg zich met de nodige moeite staande.

Beide Italiaanse trainers, Cristian Stellini (Spurs) en Roberto De Zerbi (Brighton), werden met een rode kaart weggestuurd na een opstootje langs de zijlijn.

Isak blinkt uit

Nummer 3 Newcastle United boekte eveneens een 2-1-overwinning, in de uitwedstrijd tegen Brentford. Alexander Isak, voormalig speler van Willem II, maakte het winnende doelpunt. Newcastle kwam weer in punten gelijk met Manchester United.