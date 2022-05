Atletico wint eindelijk weer eens een derby van Real Madrid

Real dat vorig weekend al de titel in La Liga veiligstelde en zich deze week plaatste voor de finale van de Champions League door Manchester City te verslaan, spaarde tegen Atletico veel basisspelers. Onder anderen Thibaut Courtois en Karim Benzema bleven op de bank. Luka Modric en Vinícius Júnior vielen in de tweede helft in.

De thuisploeg kwam kort voor de rust uit een strafschop op voorsprong. De videoscheidsrechter oordeelde na lang bekijken van de beelden dat Atlético een strafschop verdiende vanwege een overtreding op Matheus Cunha. Yannick Carrasco liet doelman Andriy Loenin kansloos.

Atletico heeft door de zege 6 punten voorsprong op nummer 5 Real Betis. De vierde plaats geeft recht op het spelen van Champions League volgend seizoen. In La Liga zijn nog drie speelronden.

Kampioen PSG speelt voor derde keer op rij gelijk

Landskampioen Paris Saint-Germain heeft de thuiswedstrijd tegen ESTAC Troyes niet kunnen winnen. Het duel in het Parc des Princes eindigde in 2-2. Voor PSG is het de derde wedstrijd op rij waarin de ploeg een voorsprong weggeeft en die in een gelijkspel eindigt.

Marquinhos zette de thuisploeg in de 6e minuut op voorsprong en Neymar maakt er uit een strafschop 2-0 van. Troyes kwam echter terug. Ike Ugbo maakte het eerste doelpunt voor de bezoekers en Florian Tardieu zorgde vlak na de rust eveneens uit een penalty voor de gelijkmaker.

Georginio Wijnaldum kwam in de slotfase van de wedstrijd in het veld voor Marco Verratti.

Olympique Marseille herstelde zich van de uitschakeling door Feyenoord in de halve finale van de Conference League. De ploeg van coach Jorge Sampaoli won met 3-0 bij FC Lorient. Bamba Dieng, Mattéo Guendouzi en Gerson maakten de doelpunten.

Marseille heeft door de zege de tweede plaats in de Ligue 1 weer overgenomen van AS Monaco. In de Franse competitie zijn nog twee speelronden.