Onder vuur liggende Deschamps: ’Ik ga een leerzame zomer tegemoet’

Voetbal

Australië dankzij heldenrol voor ingevallen doelman naar WK in Qatar

Australië heeft zich geplaatst voor het WK voetbal. De ’Socceroos’ wonnen in een in Qatar gespeelde intercontinentale play-off van Peru, door de strafschoppen beter te nemen: 5-4. Het duel was in de reguliere speeltijd in 0-0 geëindigd.