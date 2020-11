Davy Klaassen heeft een abonnement op de 1-0: ’Mentaliteit én kwaliteit’

Zoals zo vaak neemt Davy Klaassen de openingstreffer van Ajax voor zijn rekening. Ⓒ Getty Images

EMMEN - Davy Klaassen is een klasse apart in de Eredivisie. De middenvelder van Ajax scoorde in Emmen zijn 38e competitietreffer voor de Amsterdammers en tekende voor de 17e keer de openingstreffer aan. Met zijn abonnement op de 1-0 legde hij de basis voor de eenvoudige zege (0-5) en dus de ideale aanloop naar Liverpool-uit van dinsdag.