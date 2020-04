FC Twente hervat de training

De komende week werken de spelers thuis nog aan hun conditie. „Begin mei starten we de trainingen in Hengelo en gaan spelers in verschillende groepen, waarvan de grootte afhankelijk is van wat er mag van het RIVM, aan de slag. Natuurlijk houden hierbij de 1,5 meter afstand goed in de gaten”, zegt van Leeuwen. „Een voordeel van de komende lange voorbereiding is dat er ruimte is om ook veel individueel te trainen, zeg maar volgens de American style, in Amerika kennen ze ook een lange voorbereiding en wordt er veel individuele oefenstof aangeboden ter verbetering van ieders vaardigheden.”

FC Twente kwam op 7 maart voor het laatst in actie in de Eredivisie. Er werd in Arnhem met 1-0 verloren van Vitesse. Op het moment dat de competitie vanwege de intrede van het coronavirus werd stilgelegd bezetten de tukkers plek 14 in de Eredivisie.