AZ laat PSV de hielen zien met zege op Emmen

De nummer twee van de Eredivisie rekende donderdag in Kazachstan nog met 5-0 af met Astana. Door de zege op FC Emmen in het inmiddels vertrouwde Den Haag blijven de Noord-Hollanders nog enigszins in het spoor van koploper Ajax. Het verschil met de Amsterdammers is nog steeds zes punten. Over ruim een maand staan de twee beste Eredivisie-ploegen van dit moment voor het eerst dit seizoen tegenover elkaar.

Arne Slot zag zijn ploeg zondag tien minuten voor rust op voorsprong komen via Teun Koopmeiners, die voor de zoveelste keer dit jaar een strafschop benutte.

Teun Koopmeiners schiet raak vanaf de stip. Ⓒ ANP Sport

Via Oranje-klanten Myron Boadu en Calvin Stengs, die zich maandag voor het eerst in Zeist mogen melden bij het Nederlands elftal, werd het 3-0. Boadu volleerde met zijn bovenbeen een voorzet van Svensson tegen de touwen. Stengs schoot na een teruggelegde bal van dichtbij raak.

AZ speelde de wedstrijd vervolgens gecontroleerd uit en belegerde het doel van Telgenkamp, die vlak voor tijd nog een vierde Alkmaarse treffer verhinderde.

Myron Boadu scoort op ongewone wijze. Ⓒ ANP Sport

Bizot

Marco Bizot werd in Den Haag verkozen tot man van de wedstrijd. De doelman werd tijdens het duel met FC Emmen uitvoerig toegezongen door de Alkmaarse fans.

De goalie is de minst gepasseerde keeper in de Eredivisie, maar is desondanks niet opgeroepen voor Oranje, in tegenstelling tot concurrenten Jeroen Zoet (PSV) en Kenneth Vermeer (Feyenoord), die momenteel niet hun beste fase doormaken.

Grote cijfers

Slot zag zijn ploeg na de verrassende zeperd thuis tegen sc Heerenveen (2-4) ondertussen vijf keer met grote cijfers winnen. In die wedstrijden maakten zijn spelers 21 doelpunten, waarvan elf in de twee duels tegen FC Astana in de Europa League. Bovendien gaven ze geen enkele treffer weg. Bizot kreeg ook nu niet veel te doen, maar stond er wel bij een inzet van Marko Kolar.

FC Emmen

FC Emmen blijft door de nederlaag op de dertiende plaats staan met dertien punten. Van de onderste ploegen zagen de Drenten alleen Fortuna Sittard tot op één punt naderen. De Limburgers wonnen zaterdag van directe concurrent ADO Den Haag.